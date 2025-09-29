Villarreal Juve ballottaggio in mediana | due bianconeri si giocano una maglia da titolare Le ultimissime verso la sfida di Champions
Villarreal Juve, ballottaggio in mediana: due bianconeri si giocano una maglia da titolare. Tutti gli aggiornamenti verso la sfida di Champions League. La linea mediana della Juventus in vista della cruciale trasferta di Champions League contro il Villarreal è al centro dei pensieri di Igor Tudor. Con Manuel Locatelli certo di rientrare titolare, il tecnico croato deve sciogliere il dubbio su chi affiancherà l’italiano, dando vita a un acceso ballottaggio tra due giocatori dalle caratteristiche diverse: Teun Koopmeiners e Weston McKennie. Questo dilemma nasce dalla necessità di gestire con cautela Khéphren Thuram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: villarreal - juve
Renato Veiga Villarreal: niente Juve, il difensore giocherà in Liga nella prossima stagione! Cifre e dettagli dell’affare chiuso con il Chelsea
Villarreal Juve, gli spagnoli lanciano segnali a distanza in vista dell’incrocio in Champions League. Cosa è successo nell’ultimo turno
Infortunati Juve: Bremer e Thuram in dubbio per la Champions, segnali positivi da Conceicao. Il punto sui tre bianconeri verso il Villarreal
Villarreal-#Juventus: chi recupera Tudor tra Bremer, Thuram e Conceicao - X Vai su X
#Marcelino, allenatore del #Villarreal, dopo il successo contro il #Bilbao: ? "Ora vogliamo battere la #Juventus. Ci aspettiamo una grande atmosfera e chiediamo ancora una volta l'aiuto dei tifosi. È molto difficile battere una squadra del calibro della #J - facebook.com Vai su Facebook
McKennie può tornare titolare col Villarreal: nuovo ruolo per il texano, ecco dove potrebbe essere impiegato da Tudor. L’idea - McKennie è pronto a tornare titolare contro il Villarreal in Champions, affiancando Locatelli in mediana, con Thuram in gestione precauzionale La Juventus di Igor Tudor si prepara per il match decisiv ... Da juventusnews24.com
Probabili formazioni Villarreal Juve - Scopri i giocatori diffidati, squalificati, infortunati, indisponibili e in panchina per la ... Riporta corrieredellosport.it