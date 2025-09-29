Villarreal Juve ballottaggio in mediana | due bianconeri si giocano una maglia da titolare Le ultimissime verso la sfida di Champions

Villarreal Juve, ballottaggio in mediana: due bianconeri si giocano una maglia da titolare. Tutti gli aggiornamenti verso la sfida di Champions League. La linea mediana della  Juventus  in vista della cruciale trasferta di  Champions League  contro il  Villarreal  è al centro dei pensieri di  Igor Tudor. Con  Manuel Locatelli  certo di rientrare titolare, il tecnico croato deve sciogliere il dubbio su chi affiancherà l’italiano, dando vita a un acceso  ballottaggio  tra due giocatori dalle caratteristiche diverse:  Teun Koopmeiners  e  Weston McKennie. Questo dilemma nasce dalla necessità di gestire con cautela Khéphren Thuram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

villarreal juve ballottaggio medianaMcKennie può tornare titolare col Villarreal: nuovo ruolo per il texano, ecco dove potrebbe essere impiegato da Tudor. L’idea - McKennie è pronto a tornare titolare contro il Villarreal in Champions, affiancando Locatelli in mediana, con Thuram in gestione precauzionale La Juventus di Igor Tudor si prepara per il match decisiv ... Da juventusnews24.com

