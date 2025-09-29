Villarreal Juve | allenamenti e conferenze stampa Il programma della vigilia del secondo match di Champions League

Juventusnews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Villarreal Juve: ecco il programma della vigilia del secondo match di Champions League 202526 dei bianconeri di Igor Tudor. Archiviata la Serie A, la Juve si rituffa nell’atmosfera della Champions League. È iniziata la marcia di avvicinamento alla delicata trasferta spagnola contro il Villarreal, seconda giornata della “League Phase”. Il club ha comunicato il programma della vigilia, che vedrà i bianconeri svolgere la rifinitura a Torino prima di partire per la Spagna. Allenamento a Torino, conferenza in Spagna. Domani, martedì 30 settembre, sarà una giornata intensa per la squadra di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

villarreal juve allenamenti e conferenze stampa il programma della vigilia del secondo match di champions league

© Juventusnews24.com - Villarreal Juve: allenamenti e conferenze stampa. Il programma della vigilia del secondo match di Champions League

In questa notizia si parla di: villarreal - juve

Renato Veiga Villarreal: niente Juve, il difensore giocherà in Liga nella prossima stagione! Cifre e dettagli dell’affare chiuso con il Chelsea

Villarreal Juve, gli spagnoli lanciano segnali a distanza in vista dell’incrocio in Champions League. Cosa è successo nell’ultimo turno

Infortunati Juve: Bremer e Thuram in dubbio per la Champions, segnali positivi da Conceicao. Il punto sui tre bianconeri verso il Villarreal

villarreal juve allenamenti conferenzeConceicao scalda i motori: importanti novità verso Villarreal Juve, come potrebbe impiegarlo Tudor. Gli aggiornamenti - Conceicao ha superato il fastidio muscolare ed è atteso in gruppo oggi: l’esterno si candida per un posto da titolare nella sfida di Champions League L’infermeria della Juventus continua a svuotarsi i ... Lo riporta juventusnews24.com

Juventus, Conceicao può tornare contro il Villarreal? Cosa filtra - Assente ieri per la sfida contro l'Atalanta, Conceicao è pronto a tornare in Champions? Da ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Villarreal Juve Allenamenti Conferenze