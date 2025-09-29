Villarreal Juve a forte rischio la titolarità di quel bianconero | pagherà la prestazione incolore contro l’Atalanta! La scelta di Tudor

Villarreal Juve, la prova incolore di Openda nel match contro l’Atalanta spinge Tudor a preferire David come titolare in Champions League. La  Juventus  di  Igor Tudor  si appresta a giocare una partita cruciale in  Champions League  mercoledì contro il  Villarreal, e le scelte del tecnico croato in attacco sono ormai delineate. Secondo quanto riportato da  Tuttosport, l’attaccante belga  Loïs Openda  è destinato a finire in panchina dopo la sua  prova incolore  nell’ultima gara di campionato contro l’ Atalanta. La prestazione non convincente di  Openda  ha portato alla sua  bocciatura  in vista dell’impegno europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

