Villarreal Juve, la prova incolore di Openda nel match contro l’Atalanta spinge Tudor a preferire David come titolare in Champions League. La Juventus di Igor Tudor si appresta a giocare una partita cruciale in Champions League mercoledì contro il Villarreal, e le scelte del tecnico croato in attacco sono ormai delineate. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante belga Loïs Openda è destinato a finire in panchina dopo la sua prova incolore nell’ultima gara di campionato contro l’ Atalanta. La prestazione non convincente di Openda ha portato alla sua bocciatura in vista dell’impegno europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Villarreal Juve, a forte rischio la titolarità di quel bianconero: pagherà la prestazione incolore contro l’Atalanta! La scelta di Tudor