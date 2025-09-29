Villarreal Juve a forte rischio la titolarità di quel bianconero | pagherà la prestazione incolore contro l’Atalanta! La scelta di Tudor
Villarreal Juve, la prova incolore di Openda nel match contro l’Atalanta spinge Tudor a preferire David come titolare in Champions League. La Juventus di Igor Tudor si appresta a giocare una partita cruciale in Champions League mercoledì contro il Villarreal, e le scelte del tecnico croato in attacco sono ormai delineate. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante belga Loïs Openda è destinato a finire in panchina dopo la sua prova incolore nell’ultima gara di campionato contro l’ Atalanta. La prestazione non convincente di Openda ha portato alla sua bocciatura in vista dell’impegno europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Renato Veiga Villarreal: niente Juve, il difensore giocherà in Liga nella prossima stagione! Cifre e dettagli dell’affare chiuso con il Chelsea
Villarreal Juve, gli spagnoli lanciano segnali a distanza in vista dell’incrocio in Champions League. Cosa è successo nell’ultimo turno
Infortunati Juve: Bremer e Thuram in dubbio per la Champions, segnali positivi da Conceicao. Il punto sui tre bianconeri verso il Villarreal
