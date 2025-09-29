Villareal-Juventus seconda giornata Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la seconda giornata del girone unico di Champions League 20252026. I bianconeri sono di scena in Spagna per cercare i primi tre punti, così come i padroni di casa che vorranno sfruttare la spinta del proprio pubblico per farlo. Villareal-Juventus si giocherà mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 21 presso l’Estadio de la Ceramica. V ILLAREAL-JUVENTUS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa, ritornati in Champions League dopo la semifinale raggiunta nella stagione 20212022, hanno deluso all’esordio perdendo di misura in casa del Tottenham. In campionato, invece, la squadra di Marcellino si sta imponendo come terza forza alle spalle di Barcellona e Atletico Madrid, e nell’ultima giornata ha battuto l’Atletico Bilbao, centrando la quinta vittoria su sette partite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: villareal - juventus
