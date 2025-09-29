Villa Literno maxi capannone costruito con rifiuti edili | scatta il sequestro
Un canale di bonifica trasformato in fondamenta per un capannone da 10 mila metri quadrati. È quanto hanno scoperto i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Castel Volturno durante un controllo in via delle Dune, a Villa Literno, nel Casertano. L’ispezione ha permesso di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
villa - literno
LA FOTO. Sequestrato maxi cantiere: fondamenta in un canale di bonifica e rifiuti edili per alzare il terreno - VILLA LITERNO – Un imponente capannone industriale stava sorgendo in maniera del tutto irregolare a Villa Literno, in via Delle Dune, dove i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Castel ... Come scrive casertace.net
