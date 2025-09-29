Villa Latina Escursione sui sentieri della Linea Gustav | un viaggio nella memoria

Domenica 5 ottobre 2025 torna l’appuntamento con l’Escursione sui sentieri della Linea Gustav, un evento unico che unisce le comunità di Villa Latina e Valleluce in un percorso di amicizia, storia e natura.L’escursione, lunga circa 8 km con un dislivello tra 400 e 600 metri, è un’occasione per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it