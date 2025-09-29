Villa Latina Escursione sui sentieri della Linea Gustav | un viaggio nella memoria
Domenica 5 ottobre 2025 torna l’appuntamento con l’Escursione sui sentieri della Linea Gustav, un evento unico che unisce le comunità di Villa Latina e Valleluce in un percorso di amicizia, storia e natura.L’escursione, lunga circa 8 km con un dislivello tra 400 e 600 metri, è un’occasione per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: villa - latina
Concerto nell’atrio di Villa Niscemi: gli Amici della Musica "volano" in America Latina
RipartiAmo Villa Latina - facebook.com Vai su Facebook
Escursione sentiero naturalistico-botanico Leonardo da Vinci - L'itinerario (circa 4 km complessivi andata/ritorno durata complessiva 2,5 ore) si sviluppa tra la Colonia fluviale e la località Pian Guadaia, oggi chiamata anche Oasi Alberone, lungo la riva ... Si legge su ecodibergamo.it
Escursione sui sentieri di Montesegale - Pasquetta a contatto con la natura tra le colline dell'Oltrepo, dove l'associazione Codibugnolo organizza un'escursione alla scoperta del territorio intorno a Montesegale. Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it