Vigili del fuoco e Pfas parte una diffida al Dipartimento centrale Usb | Chiediamo risposte

Le storie dei vigili del fuoco aretini scomparsi in seguito a rari e fatali glioblastomi, i sospetti che le mattie abbiano una causa comune (la presenza di pfas o altri inquinanti ai quali i pompieri sono esposti) e il timore che altri vigili rischino di ammalarsi come loro, sono temi sempre al. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it