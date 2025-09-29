Vigili del fuoco e Pfas parte una diffida al Dipartimento centrale Usb | Chiediamo risposte
Le storie dei vigili del fuoco aretini scomparsi in seguito a rari e fatali glioblastomi, i sospetti che le mattie abbiano una causa comune (la presenza di pfas o altri inquinanti ai quali i pompieri sono esposti) e il timore che altri vigili rischino di ammalarsi come loro, sono temi sempre al. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Grosso ramo cade sulla passerella pedonale durante la festa: arrivano i vigili del fuoco
Incidente, motociclista finisce sotto un camion: vigili del fuoco lo liberano
Incendio a Pietraia di Cortona: Vigili del Fuoco e mezzi aerei in azione per domare le fiamme
Ceccarelli De Robertis (Pd): “Proteggere la salute dei Vigili del Fuoco, subito biomonitoraggi per l'esposizione ai PFAS” - Arezzo, 1 agosto 2025 – Ceccarelli De Robertis (PD): “Proteggere la salute dei Vigili del Fuoco, subito biomonitoraggi per l'esposizione ai PFAS” "Chi protegge la nostra sicurezza deve essere il primo ... Come scrive lanazione.it
PFAS, l’Europa rinvia il divieto: i Vigili del Fuoco ancora a rischio con le schiume antincendio - Accuse al Governo dopo il rinvio UE del bando ai PFAS nelle schiume antincendio. Si legge su greenme.it