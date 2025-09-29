Vietnam | almeno nove morti e 17 dispersi per passaggio tifone Bualoi

(LaPresse) – È di almeno nove morti e 17 dispersi il bilancio del passaggio del tifone Bualoi in Vietnam che ha toccato terra nel Paese nelle prime ore della mattina. In seguito Bualoi è stato declassato a tempesta tropicale di forte intensità e si è spostato in Laos. Nelle Filippine il tifone aveva provocato almeno 20 vittime, morte principalmente per annegamento o a causa della caduta di alberi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vietnam: almeno nove morti e 17 dispersi per passaggio tifone Bualoi

