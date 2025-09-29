Sestri Levante (Genova) – “Evitate di fare raccapriccio”. Il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas ne fa una questione di buon senso: in città non si gira scalzi, non si lasciano gocciolare liquidi dal balcone, non si sventolano bandiere senza autorizzazione. E soprattutto niente panni tesi alle finestre. L’opposizione trasversale (Fratelli d’Italia, Forza Italia e Pd) insorge. Ma qualcosa si rompe anche dentro ogni italiano, inorridito però in fondo stregato, come Julia Roberts a spasso per Roma, dall’usanza di affidare al vento calzini e mutande. Uno scorcio di Sestri Levante, 28 settembre 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vietato stendere i panni ai balconi, l’ordine del sindaco nel borgo da cartolina: “Evitate di fare raccapriccio”