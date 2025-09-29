Vidigal | Conte con il Milan ha fatto quello che poteva

Vidigal: “Conte con il Milan ha fatto quello che poteva, Gutierrez ha tanta qualità, potenziale incredibile, Sporting squadra più dinamica, è molto forte davanti”. A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto José Luis Vidigal, ex calciatore, tra le tante, di Napoli e Sporting Lisbona. Queste le sue parole: Vidigasl, è d’accordo se Le dico che forse, dopo l’espulsione di Estupiñán, il Napoli avrebbe potuto rischiare un po’ di più, sbilanciarsi maggiormente?. “I cambi di Conte sono sembrati abbastanza conservativi, io ho visto la partita con attenzione, anche al lavoro, perché l’ho commentata per la TV portoghese. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Vidigal: “Conte con il Milan ha fatto quello che poteva”

Conte dopo Milan Napoli: «Dispiace aver concesso subito un gol, dobbiamo continuare a lavorare perché la prestazione mi è piaciuta. Quando si gioca ogni tre giorni…»

Napoli, Conte: "Il Milan ha qualità importante a centrocampo e davanti, ci sta che ti fanno due gol" - Queste le parole del tecnico degli azzurri dopo la sconfitta di San Siro: Sulla partita: "Dispiace aver concesso subito ...