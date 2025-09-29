VIDEO | Un Villaggio della legalità in piazza Roma per il Patrono della Polizia di Stato
Modena celebra San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, con una giornata che unisce spiritualità, vicinanza alla cittadinanza e cultura della legalità. La cerimonia religiosa è seguita da un ricco programma di attività aperte al pubblico, pensate per avvicinare la comunità – e in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: villaggio - legalit
IL RACCONTO Volontari in punta di piedi che operano accanto agli ultimi Mi trovavo a Tosamaganga, che è un villaggio rurale nelle savane della Tanzania. Decisi di fare una lunga camminata da solo, in attesa che finissero il turno di lavoro alcuni amici medi - facebook.com Vai su Facebook