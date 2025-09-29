VIDEO | Un Villaggio della legalità in piazza Roma per il Patrono della Polizia di Stato

Modena celebra San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, con una giornata che unisce spiritualità, vicinanza alla cittadinanza e cultura della legalità. La cerimonia religiosa è seguita da un ricco programma di attività aperte al pubblico, pensate per avvicinare la comunità – e in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it