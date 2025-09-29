VIDEO Tentano il colpo grosso in gioielleria ma la cassaforte non entra in auto | ladri in fuga
Tempo di lettura: 2 minuti Hanno agito nella notte tra il 24 e il 25 settembre, con il volto travisato, prendendo di mira una gioielleria di Limatola, in provincia di Benevento. Erano circa le 23:45 quando quattro malviventi hanno dapprima rubato alcuni gioielli esposti in vetrina – pezzi di poco valore, secondo quanto riferito dai carabinieri – per poi forzare l’ingresso dell’attività. Una volta dentro, i ladri hanno puntato alla cassaforte, contenente i preziosi più importanti. Sono riusciti a trascinarla fuori in strada, ma non a caricarla a bordo dell’ Audi A4 con cui erano arrivati sul posto: l’abitacolo si è rivelato troppo stretto per ospitare il bottino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: tentano - colpo
