Tempo di lettura: 2 minuti Hanno agito nella notte tra il 24 e il 25 settembre, con il volto travisato, prendendo di mira una gioielleria di Limatola, in provincia di Benevento. Erano circa le 23:45 quando quattro malviventi hanno dapprima rubato alcuni gioielli esposti in vetrina – pezzi di poco valore, secondo quanto riferito dai carabinieri – per poi forzare l'ingresso dell'attività. Una volta dentro, i ladri hanno puntato alla cassaforte, contenente i preziosi più importanti. Sono riusciti a trascinarla fuori in strada, ma non a caricarla a bordo dell' Audi A4 con cui erano arrivati sul posto: l'abitacolo si è rivelato troppo stretto per ospitare il bottino.

VIDEO/ Tentano il colpo grosso in gioielleria, ma la cassaforte non entra in auto: ladri in fuga