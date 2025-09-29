VIDEO | Ragazza con disabilità assunta a scuola come aiuto educatrice la gioia di Serena | Si realizza il mio sogno
Una ragazza di 34 anni con disabilità intellettivo-relazionale, Serena Panzeca, ha firmato oggi il contratto di assunzione con la scuola materna Galileo Galilei e collaborerà con le maestre e le educatrici dell’istituto, occupandosi attivamente della cura e della formazione dei giovani alunni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
La ragazza, affetta da distrofia muscolare, aveva comprato i biglietti con largo anticipo, per partecipare a un progetto di promozione della disabilità. Ma la compagnia le ha cancellato il volo il giorno prima della partenza - facebook.com Vai su Facebook
Ragazzi e ragazze con disabilità al fianco dei volontari e delle volontarie per un progetto bellissimo che parla di inclusione ( e profuma anche di pizzoccheri ). #anchiosonolaprotezionecivile siamo tutti protezione civile - X Vai su X