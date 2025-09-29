VIDEO | Ragazza con disabilità assunta a scuola come aiuto educatrice la gioia di Serena | Si realizza il mio sogno

Palermotoday.it | 29 set 2025

Una ragazza di 34 anni con disabilità intellettivo-relazionale, Serena Panzeca, ha firmato oggi il contratto di assunzione con la scuola materna Galileo Galilei e collaborerà con le maestre e le educatrici dell’istituto, occupandosi attivamente della cura e della formazione dei giovani alunni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: ragazza - disabilit

