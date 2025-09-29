VIDEO Politiche sociali Spera | Famiglie minori e ragazzi in difficoltà | il nostro impegno

Nuovo regolamento per gli affidi familiari, un progetto per l'inclusione giovanile. L'assistenza ai senza tetto. Con l'assessora alle politiche sociali del Comune di Perugia, Costanza Spera, il punto sulle azioni di Palazzo dei Priori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

