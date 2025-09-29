VIDEO | La gioia nella speranza | un progetto audiovisivo per la prevenzione del tumore al seno

Messinatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta oggi, all’ospedale Papardo, la conferenza stampa di presentazione de “La gioia nella speranza”, progetto audiovisivo ideato e realizzato da Todo Modo TV per conto dell’Azienda ospedaliera a sostegno della Breast Unit (Unità di Senologia) e della prevenzione del tumore al seno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gioia - speranza

Giovani in cammino insieme. Verso la gioia del Giubileo tra speranza e fraternità

Meloni, gli Auguri per il Giubileo dei giovani: Festa di gioia, speranza, che riempie il cuore – Il video

Giubileo:Meloni,giornate straordinarie di fede, gioia e speranza

Cerca Video su questo argomento: Video Gioia Speranza Progetto