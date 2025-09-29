Video di donne uccise generati con l’intelligenza artificiale | l’orrore del canale Woman Shot AI

Decine di video con lo stesso schema: una donna che implora, una pistola puntata alla testa, lo sparo e poi la vittima riversa a terra. Erano gli inquietanti contenuti del canale Youtube Woman Shot A.I., ora chiuso dopo una segnalazione del sito 404 Media. I video, generati con l’intelligenza artificiale, avevano cominciato a comparire il 25 giugno 2025, quando era stato aperto il canale, che in poche settimane aveva superato i 1.000 iscritti e macinato oltre 175.000 visualizzazioni. Un ampio engagement che si era accompagnato a uno sviluppo ancora più agghiacciante: l’introduzione di sondaggi tra gli iscritti per scegliere insieme la “prossima vittima”, con diverse opzioni di colore della pelle ed etnia. 🔗 Leggi su Open.online