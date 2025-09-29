Vicenza banditi assaltano la casa del fratello del consigliere Joe Formaggio

Cinque uomini con i volti coperti in fuga, inseguiti a pochi metri dalla donna che hanno appena minacciato. È la sorella di Joe Formaggio, consigliere regionale e volto noto della politica veneta. Ha provato a fermarli da sola, mentre i banditi, armati di cacciavite, mettevano a segno un colpo nella casa di famiglia in pieno giorno ad Albettone, in provincia di Vicenza. I rapinatori hanno fatto irruzione intorno alle 13:30 nell'abitazione del fratello del consigliere, mentre i familiari si trovavano a lavoro nel ristorante di proprietà, a pochi passi dall’abitazione. A nulla è servito il tentativo della sorella dell’ex sindaco di fermare i banditi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

