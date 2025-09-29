Viareggio, 29 settembre 2025 – C’era veramente tanto entusiasmo ieri sulle tribune del Torquato Bresciani per il tanto anelato ritorno del Viareggio a casa. Del resto bandiere, striscioni e sciarpe non varcavano i cancelli d’ingresso dal quel lontanissimo 29 aprile 2018, ovvero 2.677 giorni orsono. Un’atmosfera inebriante, misto di voglia di calcio e divertimento da condividere con chi ha la tua stessa passione, la tua stessa fede. Già a partire dalle 14 i primi tifosi, quelli che volevano esser sicuri di avere un seggiolino disponibile, si sono presentati davanti alla biglietteria. Se non il primo, ma uno dei primi, Maurizio Mei che il Viareggio l’ha seguito in giro per tutta l’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viareggio, un’atmosfera da brividi, le zebre ritrovano la loro casa. E l’urlo di 1.200 voci in tribuna