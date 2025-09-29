Viaggio In-Definito l’artista bergamasco Dima in mostra a Milano esplora i confini tra spirito e materia

“La vita non consiste nel riempire dei vuoti, ma conquistare spazi interiori”: è lo spirito che ispira il percorso artistico di Dima e la mostra “Viaggio In-Definito” presso il MAS, Museo d’Arte e Scienza di Milano, a cura di Francesca Provetti, con il Patrocinio del Municipio 1 Comune di Milano, che permette di conoscere e apprezzare la mente curiosa e vitale dell’artista bergamasco che si muove tra testa e cuore, creatività e intelletto in una sintesi pittorica di forte impatto visivo ed emotivo. Dimitri Milesi, in arte Dima, è un artista a tutto tondo che riesce a rappresentare la complessità del vivere attraverso l’essenzialità del segno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

