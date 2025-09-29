Viaggio alla scoperta della Romania

La Transilvania si svela come un territorio dove la storia si intreccia con il mito, creando un’atmosfera unica al mondo. Il Castello di Bran, erroneamente associato al Conte Dracula di Bram Stoker, sorge maestoso su una collina rocciosa, dominando la vallata con le sue torri gotiche. Questo maniero del XIV secolo, residenza della Regina Maria di Romania, custodisce mobili d’epoca, armature medievali e passaggi segreti che alimentano l’immaginazione dei visitatori. Non lontano, il Castello di Pele? rappresenta il gioiello architettonico della Romania moderna. Questa residenza reale neo-rinascimentale, completata nel 1883, sfoggia 170 stanze riccamente decorate con arazzi tedeschi, mobili austriaci e armi orientali. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Viaggio alla scoperta della Romania

