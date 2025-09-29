Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 roma-teramo risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Tor Cervara circolazione scorrevole nelle due direzioni sulla statale Pontina invece rimosso il precedente incidente crema per interventi di pulizia del manto stradale è chiusa la rampa di immissione sul raccordo in direzione Roma Dunque rallentamenti a partire da Spinaceto restiamo nel quadrante sud della capitale sulla Cristoforo Colombo si sta in coda da Mezzocammino a via di Malafede verso Ostia nella stessa direzione sulla via del mare traffico rallentato tra il raccordo e Vitinia ci spostiamo sul Raccordo Anulare ancora disagi in carreggiata esterna per l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza della Romanina con code a partire dalla Ardeatina interna alla circolazione attualmente è scorrevole infine Pierina 1 sulla direttrice Roma Napoli per consentire lavori di ispezione manutenzione di un cavalcavia dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani 30 settembre resterà chiuso singolo di Colleferro in entrata verso Napoli in alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valmontone da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito ci facciamo con un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della protezione civile al numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-09-2025 ore 20:25