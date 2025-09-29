Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sul tratto Urbano della A24 che è causa delle code tra fiorentini e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare in senso opposto invece si rallenta ma per traffico tra Portonaccio e il bivio la tangenziale est verso il centro Ora ho un aggiornamento sulla Pontina rimosso l'incidente avvenuto in precedenza ma permangono code tra Spinaceto e il raccordo anulare in direzione Roma ci sono sul raccordo anulare in carreggiata esterna un incidente causa delle code tra Appia e lo svincolo per la diramazione Roma Sud in interna la circolazione attualmente è scorrevole ad eccezione di rallentamenti per traffico tra Cassia Veientana e Salaria infine il trasporto pubblico capitolino prosegue la settimana di stop e chiusura dell'intera Linea C della metropolitana per le attività connesse alla per te della nuova tratta San Giovanni Colosseo Pertanto fino a domenica 5 ottobre il servizio sarà sostituito da bus con le linee mce MC3 comprime ultime corse alle 5 e 320 330 ad eccezione del venerdì e il sabato in cui il servizio sarà attivo fino alle 1:30 di notte Poi da lunedì 6 ottobre il servizio riprenderà regolarmente ma dettagli sulle prossime giornate di chiusura sono disponibili sul nostro portale alla pagina dedicata da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-09-2025 ore 19:40