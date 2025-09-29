Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio non accennano a diminuire i disagi sulla Pontina per un incidente avvenuto in precedenza code da Spinaceto a raccordo anulare in direzione Roma ci spostiamo sulla Cristoforo Colombo file per traffico da Mezzocammino a Cecilia verso Ostia nella stessa direzione sulla via del mare traffico rallentato tra il raccordo è Vitinia è più avanti code all'altezza di Ostia Antica ora le consolari sulla Cassia code tra raccordo e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia sulla Flaminia si rallenta tra via dei due punti e il raccordo anulare in uscita sulla Salaria coda all'altezza dell' aeroporto dell'Urbe verso il centro ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo code tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro in senso opposto rallentamenti da Tor Cervara raccordo anulare in uscita sulla Roma Fiumicino traffico rallentato tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur in direzione raccordo invece code tra ANSA del Tevere Parco dei Medici infine il traffico sul Raccordo Anulare Code in esterna tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare e a seguire il rallentamenti tra Laurentina e Tuscolana in carreggiata interna traffico rallentato tra Cassia Veientana e Salaria e davanti si rallenta dalla Nomentana alla Prenestina da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-09-2025 ore 19:10