Via Romagna per lo Ior in bici contro il cancro | solidarietà e sport hanno fatto tappa a Meldola
Venerdì scorso è partita da Meldola la seconda tappa della quarta edizione della “Via Romagna per lo Ior”, l’iniziativa che unisce sport e solidarietà per sostenere la ricerca scientifica nella lotta contro il cancro. L’evento, organizzato dall’Istituto oncologico romagnolo, è reso possibile. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
romagna - bici
'Via Romagna' in bici, 230 cartelli, aree di sosta e strade più sicure per i cicloturisti nell'entroterra
Ciclismo, 150 corridori in sella alle bici d'epoca per la partenza del Giro della Romagna
Dopo il successo delle prime tre edizioni, torna anche nel 2025 la "Via Romagna per lo IOR", pedalata solidale lungo i tratti più suggestivi del percorso permanente della Via Romagna, la cui tabellazi
Il gruppo percorrerà complessivamente circa 240 chilometri suddivisi in tre tappe, attraversando salite, borghi e paesaggi caratteristici della Romagna.