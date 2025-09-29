Via libera alla vasca di laminazione in via Goisis Rota | Così proteggeremo il quartiere da allagamenti

Attesa, richiesta e tanto desiderata: finalmente i residenti di via Goisis avranno una vasca di laminazione. Lo ha deciso la Giunta comunale che ha approvato dal punto di vista tecnico e normativo il progetto di fattibilità tecnico-economica (ex progetto definitivo) della nuova vasca di laminazione in via Goisis, per un importo complessivo stimato di 2.150.000 di euro. L’opera prevede la realizzazione di una vasca a cielo aperto da 5.000 metri cubi nella zona della Valletta della Delizia, in area agricola a monte di via Goisis, con l’obiettivo di trattenere temporaneamente le acque piovane durante eventi meteorici intensi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

