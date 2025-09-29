Via Goisis | approvato dalla Giunta il progetto di fattibilità per la nuova vasca di laminazione
MALTEMPO. L’opera prevede la realizzazione di una vasca a cielo aperto da 5.000 metri cubi nella zona della Valletta della Delizia, in area agricola a monte di via Goisis. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: goisis - approvato
Via libera alla vasca di laminazione in via Goisis, Rota: “Così proteggeremo il quartiere da allagamenti” - Il progetto della nuova vasca di laminazione di via Goisis si inserisce nella programmazione del Piano triennale delle opere pubbliche 2025- Da bergamonews.it