Via Goisis | approvato dalla Giunta il progetto di fattibilità per la nuova vasca di laminazione

Ecodibergamo.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MALTEMPO. L’opera prevede la realizzazione di una vasca a cielo aperto da 5.000 metri cubi nella zona della Valletta della Delizia, in area agricola a monte di via Goisis. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

via goisis approvato dalla giunta il progetto di fattibilit224 per la nuova vasca di laminazione

© Ecodibergamo.it - Via Goisis: approvato dalla Giunta il progetto di fattibilità per la nuova vasca di laminazione

In questa notizia si parla di: goisis - approvato

Via libera alla vasca di laminazione in via Goisis, Rota: “Così proteggeremo il quartiere da allagamenti” - Il progetto della nuova vasca di laminazione di via Goisis si inserisce nella programmazione del Piano triennale delle opere pubbliche 2025- Da bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Via Goisis Approvato Giunta