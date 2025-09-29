Via don Blasco inizia la ricostruzione del ponte Portalegni | come cambia la viabilità
Al via i lavori per la demolizione e ricostruzione del viadotto sul torrente Portalegni, l'anello di collegamento tra il cavalcavia che sovrasta la stazione centrale e la via Don Blasco. Si tratta infatti dell'ultimo step che, in attesa dello sbaraccamento al rione Taormina e il successivo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Via Don Blasco: aperto il nodo Santa Cecilia - «Oggi è una giornata importante per la nostra città: si apre ufficialmente il nodo Santa Cecilia, cerniera strategica per la viabilità per la nostra città. Scrive letteraemme.it
Via Don Blasco: Ponte Portalegni chiuso. Via alla demolizione e ricostruzione FOTO - La gioia di poter percorrere tutta la nuova via don Blasco è durata solo un weekend, com’era stato annunciato. Lo riporta msn.com