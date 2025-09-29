Via don Blasco inizia la ricostruzione del ponte Portalegni | come cambia la viabilità

Messinatoday.it | 29 set 2025

Al via i lavori per la demolizione e ricostruzione del viadotto sul torrente Portalegni, l'anello di collegamento tra il cavalcavia che sovrasta la stazione centrale e la via Don Blasco. Si tratta infatti dell'ultimo step che, in attesa dello sbaraccamento al rione Taormina e il successivo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

