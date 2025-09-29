Via alla nuova edizione del Grande Fratello | tra i concorrenti c’è una brindisina

BRINDISI - Una storia di resilienza e rinascita quella di Anita Mazzotta, tatuatrice e piercer di 26 anni originaria di Brindisi, che questa sera (29 settembre 2025) varcherà la porta rossa del Grande Fratello, su Canale 5. Dalla bellezza magnetica e un carisma senza eguali, la giovane brindisina. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

