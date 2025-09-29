Via alla nuova edizione del Grande Fratello | tra i concorrenti c’è una brindisina
BRINDISI - Una storia di resilienza e rinascita quella di Anita Mazzotta, tatuatrice e piercer di 26 anni originaria di Brindisi, che questa sera (29 settembre 2025) varcherà la porta rossa del Grande Fratello, su Canale 5. Dalla bellezza magnetica e un carisma senza eguali, la giovane brindisina. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Grande Fratello, Grazia Kendi è una nuova concorrente del reality show: le ultime indiscrezioni sul cast - A poche ore dalla prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, è stato svelato il nome di un'altra possibile concorrente del reality show: Grazia Kendi. Lo riporta comingsoon.it
Grande Fratello 2025 al via stasera: tutto sulla nuova edizione - Grande Fratello 2025 al via stasera 29 settembre su Canale 5 con Simona Ventura. Da lifestyleblog.it