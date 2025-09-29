Vi racconto la Flotilla | a bordo troppi interessi privati
Global Sumud Flotilla è la più potente arma di pace e il progetto più significativo per fermare il genocidio a Gaza che sia stato messo in campo negli ultimi tempi. È un’iniziativa capace di smuovere governi, media, televisioni e persino i più critici. Sento di aver fatto parte di una missione che ha già vinto, proprio per questi motivi. Eppure, non posso negare una certa amarezza: avrei voluto condividere pienamente visioni, procedure e modalità operative con l’organizzazione, ma così non è stato. Quello che è accaduto può essere paragonato a una partita di calcio in cui un giocatore viene spostato in un ruolo che non sente suo, e per questo non riesce a esprimersi, a giocare come sa, a segnare. 🔗 Leggi su Panorama.it
