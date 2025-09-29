Vi racconto la Flotilla | a bordo troppi interessi privati

Panorama.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Global Sumud Flotilla è la più potente arma di pace e il progetto più significativo per fermare il genocidio a Gaza che sia stato messo in campo negli ultimi tempi. È un’iniziativa capace di smuovere governi, media, televisioni e persino i più critici. Sento di aver fatto parte di una missione che ha già vinto, proprio per questi motivi. Eppure, non posso negare una certa amarezza: avrei voluto condividere pienamente visioni, procedure e modalità operative con l’organizzazione, ma così non è stato. Quello che è accaduto può essere paragonato a una partita di calcio in cui un giocatore viene spostato in un ruolo che non sente suo, e per questo non riesce a esprimersi, a giocare come sa, a segnare. 🔗 Leggi su Panorama.it

vi racconto la flotilla a bordo troppi interessi privati

© Panorama.it - «Vi racconto la Flotilla: a bordo troppi interessi privati»

In questa notizia si parla di: racconto - flotilla

L'accendino, i giubbetti, la traiettoria. Cosa non torna nel racconto della Flotilla di Greta

Flotilla, attaccata una delle imbarcazioni che viaggiava verso Gaza: il racconto degli attivisti

Il drammatico racconto dello skipper italiano sulla nave della Flotilla colpita dal drone: “È un’intimidazione ma andremo avanti”

«Vi racconto la Flotilla: a bordo troppi interessi privati» - «A bordo mancano trasparenza e rispetto, servirebbe meno protagonismo. Secondo panorama.it

racconto flotilla bordo troppiGlobal Sumud Flotilla si prepara all’assalto «micidiale»: «Ma a bordo troppi interessi privati e niente trasparenza» - Il fotoreporter: «Ecco perché ho lasciato la spedizione» L'ar ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Racconto Flotilla Bordo Troppi