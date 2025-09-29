Veterano di guerra spara dalla barca contro un bar | tre morti e otto feriti negli Stati Uniti

La sparatoria di massa a Southport, in North Carolina, dove un quarantenne ha aperto il fuoco contro gli avventori di un bar sparando da una piccola imbarcazione per poi darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Uomo armato spara contro i clienti di un bar e fugge in barca: diversi morti e feriti - La sparatoria è avvenuta nella città di Southport: l'uomo armato si è dato alla fuga a bordo di un'imbarcazione ... Scrive notizie.it