Vestiti stirati senza fatica anche in viaggio con il ferro verticale Rowenta in offerta
Un tempo accessorio di nicchia, utile a poche persone con esigenze molto specifiche, oggi elettrodomestico di massa, quasi indispensabile per sempre più persone: è il ferro da stiro verticale, sempre più utile per mantenere in ordine il proprio guardaroba, anche in caso di viaggi e trasferte di lavoro. In più, a volte è anche in offerta, come il Rowenta Pure Force DR8755, proposto su Amazon a soli 74,99 euro, con uno sconto del 17% che lo rende ancora più invitante. Acquista su Amazon Design compatto, praticità sempre a portata di mano. Il ferro da stiro verticale Rowenta Pure Force si distingue per una versatilità unica: tre funzioni in un solo dispositivo, con la comodità di poter stirare sia in orizzontale che in verticale e, come se non bastasse, una testa reversibile che elimina pelucchi e piccoli fastidi dai tessuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: vestiti - stirati
Vestiti stirati in un minuto, anche in vacanza con la stiratrice verticale Philips: 29% di sconto
Se anche tu ami i vestiti ben stirati ma detesti quando il ferro inizia a sputare gocce o lascia aloni… il problema potrebbe essere proprio l’acqua che usi. Il calcare è il nemico numero uno del tuo ferro da stiro: ostruisce i fori del vapore rovina le resistenze i - facebook.com Vai su Facebook
Vestiti morbidi e profumati senza aggiungere prodotti chimici - È possibile avere vestiti morbidi e profumati senza comprare decine di prodotti chimici. Si legge su sfilate.it
Vestiti perfetti senza fatica con il ferro verticale Rowenta a un prezzo da non perdere - Rowenta DR6130 Access Steam First è un potente ferro da stiro verticale da 1300 W, leggero e versatile, in offerta su Amazon a 35,99 euro. quotidiano.net scrive