Benjamin Netanyahu è atteso alla Casa Bianca per un incontro faccia a faccia con Donald Trump. I due leader, secondo il programma ufficiale, terranno una conferenza stampa congiunta alle 13.15 (le 19.15 in Italia). Il premier israeliano Netanyahu è arrivato negli Stati Uniti giovedì scorso, in vista del suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di venerdì. L'incontro di oggi dovrebbe concentrarsi sul piano di pace in 21 punti dell'amministrazione Trump per Gaza. La proposta, presentata ai leader arabi e musulmani a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la scorsa settimana, include un cessate il fuoco, il rilascio di tutti gli ostaggi rimasti, la governance postbellica, accordi di sicurezza e la ricostruzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vertice Trump-Netanyahu, sul tavolo il piano di pace in 21 punti per Gaza