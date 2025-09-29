vertice trump netanyahu presentato un piano in 20 punti per la pace a gaza

Donald Trump ha presentato un piano in 20 punti per la pace a Gaza, con l’obiettivo di «porre fine alla guerra e costruire un Medio Oriente più sicuro». Il documento, diffuso dalla Casa Bianca, prevede che la Striscia diventi «una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini» e che venga «riqualificata a beneficio della popolazione di Gaza, che ha sofferto più che abbastanza». Tra le misure previste, anche la liberazione degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas entro 72 ore dall’accettazione dell’accordo, vivi o morti, in cambio della scarcerazione di 250 prigionieri palestinesi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

