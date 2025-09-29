Vertice Trump-Netanyahu presentato un piano in 20 punti per la pace a Gaza

Lettera43.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha presentato un piano in 20 punti per la pace a Gaza, con l’obiettivo di «porre fine alla guerra e costruire un Medio Oriente più sicuro». Il documento, diffuso dalla Casa Bianca, prevede che la Striscia diventi «una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini» e che venga «riqualificata a beneficio della popolazione di Gaza, che ha sofferto più che abbastanza». Tra le misure previste, anche la liberazione degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas entro 72 ore dall’accettazione dell’accordo, vivi o morti, in cambio della scarcerazione di 250 prigionieri palestinesi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

vertice trump netanyahu presentato un piano in 20 punti per la pace a gaza

© Lettera43.it - Vertice Trump-Netanyahu, presentato un piano in 20 punti per la pace a Gaza

In questa notizia si parla di: vertice - trump

Trump-Putin, vertice in Alaska il 15 agosto: l’Europa presenta la sua controproposta

Vertice Usa-Russia ad Anchorage, Trump a Putin: Ci rivedremo presto e Putin in inglese: A Mosca – Il video

Trump e Putin, il vero vertice in auto? La scelta a sorpresa

vertice trump netanyahu presentatoUna speranza per Gaza, attesa per il vertice Trump-Netanyahu. Il tycoon "Stavolta ce la faremo" - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riceverà nel pomeriggio il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, alla Casa Bianca e alle 13:15 locali terranno una conferenza stampa. Da msn.com

Netanyahu, consenso ai minimi: il vertice con Trump stabilirà il suo futuro politico. Bibi al bivio - Il premier israeliano è atteso oggi alla Casa Bianca ma qualunque decisione lui prenda potrebbe seriamente arriva ... Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Vertice Trump Netanyahu Presentato