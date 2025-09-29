Verstappen dominante con la Ferrari al Nurburgring | la tabella dei tempi sul giro è impressionante

Max Verstappen debutta sulla Ferrari 296 GT3 al Nürburgring e domina la NLS: vittoria e passo gara da record. La tabella dei tempi sul giro mostra l'impressionante superiorità del campione F1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

verstappen dominante ferrari nurburgringVerstappen sa solo vincere: domina su Ferrari 296 GT3 alla 4 ore del Nurburgring - Il quattro volte campione del mondo di Formula 1, insieme a Chris Lulham, ha stravinto (a bordo di una Ferrari 296 GT3) la 4 ore del Nurburgring, valida per il 9° round della NLS della classe SP9. Scrive sport.sky.it

