Verso Napoli – Sporting Lisbona le condizioni di Rrahmani | ci sono speranze?

Spazionapoli.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono giunti aggiornamenti in merito l’infortunio di Amir Rrahmani, il centrale kosovaro è in dubbio per la sfida: le sue condizioni L’assenza di Amir Rrahmani si sta facendo sicuramente sentire nel Napoli. Il centrale kosovaro è diventato un vero e proprio leader per la squadra campione d’Italia, che ora non attende altro il suo ritorno in campo. L’ex Verona sembrava pronto a tornare per la sfida in campionato contro il Milan, ma alla fine ha dovuto dare forfait: per questo, la decisione è ricaduta sulla coppia Juan Jesus-Marianucci. Ancora alle prese il classe ’94, dunque, con una lesione al bicipite femorale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

verso napoli 8211 sporting lisbona le condizioni di rrahmani ci sono speranze

© Spazionapoli.it - Verso Napoli – Sporting Lisbona, le condizioni di Rrahmani: ci sono speranze?

In questa notizia si parla di: verso - napoli

Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica

Calciomercato Inter LIVE: il retroscena sul sorpasso sul Napoli per Diouf, Bastoni verso il rinnovo?

Osimhen verso il Galatasaray, il Napoli apre sulle modalità di pagamento

verso napoli 8211 sportingChampions League, verso Napoli-Sporting Lisbona: i segreti dei portoghesi - Il Napoli di Antonio Conte tornerà in campo in Champions League mercoledì 1° ottobre alle 21:00 allo stadio “Diego Armando Maradona” per affrontare lo ... Riporta stadiosport.it

Napoli, annunciati i prezzi e i biglietti delle gare del Maradona contro Pisa, Sporting e Genoa - Dopo l’annuncio ufficiale di ieri da parte della Serie A sulle scelte degli orari e assegnazioni tv delle gare in programma dalla quarta alla dodicesima giornata, non si è fatta attendere la risposta ... Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Verso Napoli 8211 Sporting