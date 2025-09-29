Sono giunti aggiornamenti in merito l’infortunio di Amir Rrahmani, il centrale kosovaro è in dubbio per la sfida: le sue condizioni L’assenza di Amir Rrahmani si sta facendo sicuramente sentire nel Napoli. Il centrale kosovaro è diventato un vero e proprio leader per la squadra campione d’Italia, che ora non attende altro il suo ritorno in campo. L’ex Verona sembrava pronto a tornare per la sfida in campionato contro il Milan, ma alla fine ha dovuto dare forfait: per questo, la decisione è ricaduta sulla coppia Juan Jesus-Marianucci. Ancora alle prese il classe ’94, dunque, con una lesione al bicipite femorale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Verso Napoli – Sporting Lisbona, le condizioni di Rrahmani: ci sono speranze?