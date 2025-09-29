Verso le Nazionali Tsimikas convocato dalla Grecia | un’arma in più per la Roma

Dopo quella con il Torino, forse la più opaca delle prestazioni fornite dalla Roma quella contro il Verona, ma un pizzico di fortuna ha permesso di ottenere tre punti importantissimi, e se vinci anche gare in cui non brilli non può che essere un segnale positivo. Ora testa al Lille, in arrivo all’ Olimpico giovedì per la seconda giornata di Europa League, prima di affrontare una trasferta di Firenze che chiuderà il primo mini ciclo di partite prima della sosta per le Nazionali. A tal proposito, arrivano già le prime liste dei ct, e la Grecia ha nuovamente convocato Kostas Tsimikas. Settimana scorsa l’esordio da titolare in maglia giallorossa, contro un Nizza che lo ha visto protagonista del bellissimo assist per lo 0-2 di Mancini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

