Verso la vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan grazie anche a Forza Italia

La delibera più importante della giunta Sala-bis, quella sulla vendita dello stadio di San Siro (e delle aree circostanti) a Inter e Milan per 197 milioni di euro (meno circa 22 milioni di compartecipazione comunale alle spese), è entrata nel vivo lunedì 29 settembre con la seduta decisiva in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: verso - vendita

Pierburg verso la vendita, la preoccupazione di Fiom-Cgil: "Servono clausole su occupazione e investimenti e norme anti delocalizzazione"

Iveco in vendita, Elkann verso l’accordo con l’indiana Tata Motors

Italia-Israele a Udine, verso i Mondiali: biglietti in vendita, si gioca il 14 ottobre

San Siro verso la vendita: il Consiglio comunale di Milano diviso tra accuse di turbativa d’asta, prezzo sottostimato, proprietà opache e rischio ricorsi - X Vai su X

Venerdì 3 ottobre fai rotta verso Botteghe del Mare! Ti aspettiamo al punto vendita di Porto Santo Stefano con il live music di @contemaxventuracci Chiamaci al +39 3331 214 6021 per prenotare il tuo tavolo! #botteghedelmare #portosantostefano - facebook.com Vai su Facebook

San Siro verso la vendita a Inter e Milan: inizia il consiglio comunale decisivo. Forza Italia non si opporrà - La maggioranza dovrebbe avere i numeri per far passare la cessione del Meazza ai club. milanofinanza.it scrive

Vendita di San Siro: in Comune il voto, allo stadio la protesta: "Un regalo ai privati. Perché?" - «Quella di oggi è una decisione cruciale per il futuro di San Siro – ha affermato la vicesindaca Anna Scavuzzo, seduta accanto al sindaco Beppe Sala –. Lo riporta lastampa.it