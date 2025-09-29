Verso la vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan grazie anche a Forza Italia

La delibera più importante della giunta Sala-bis, quella sulla vendita dello stadio di San Siro (e delle aree circostanti) a Inter e Milan per 197 milioni di euro (meno circa 22 milioni di compartecipazione comunale alle spese), è entrata nel vivo lunedì 29 settembre con la seduta decisiva in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

verso vendita stadio sanSan Siro verso la vendita a Inter e Milan: inizia il consiglio comunale decisivo. Forza Italia non si opporrà - La maggioranza dovrebbe avere i numeri per far passare la cessione del Meazza ai club. milanofinanza.it scrive

verso vendita stadio sanVendita di San Siro: in Comune il voto, allo stadio la protesta: "Un regalo ai privati. Perché?" - «Quella di oggi è una decisione cruciale per il futuro di San Siro – ha affermato la vicesindaca Anna Scavuzzo, seduta accanto al sindaco Beppe Sala –. Lo riporta lastampa.it

