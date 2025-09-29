Non c’è sosta per la Roma di Gian Piero Gasperini, che sta attraversando il primo periodo denso di appuntamenti di questa stagione prima della sosta per le nazionali. La vittoria con il Verona dovrà infatti già essere archiviata dai giallorossi, che giovedì torneranno in campo, sempre allo Stadio Olimpico, per la seconda gara della League Phase di Europa League, in programma alle ore 18.45 contro il Lille. Lavoro differenziato a Trigoria. Vista la vicinanza della sfida continentale, la Roma è tornata ad allenarsi già in questo lunedì 29 settembre, con Gasperini che ha diretto una seduta differenziata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Verso il Lille, Roma in campo a Trigoria: Dybala continua il lavoro individuale