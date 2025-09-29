Veronica Peparini e Andreas Muller | il matrimonio da favola con vista su Roma

Un amore nato ad Amici e diventato una famiglia. La loro storia è iniziata nel 2017 tra le mura della scuola di Amici di Maria De Filippi. Veronica Peparini, coreografa e insegnante, e Andreas Muller, giovane ballerino, si sono conosciuti grazie al programma che ha segnato la carriera di entrambi. All’epoca il loro rapporto era solo professionale, ma con il tempo si è trasformato in qualcosa di più profondo. Qualche anno dopo, quando Andreas è tornato come ballerino professionista, la scintilla è scoccata. Da allora non si sono più lasciati, superando le critiche iniziali legate alla differenza d’età (25 anni) e costruendo una relazione solida. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Veronica Peparini e Andreas Muller: il matrimonio da favola con vista su Roma

