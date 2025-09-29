Veronica Peparini di nuovo ad Amici l' emozione della figlia e quel messaggio così importante
È un momento d’oro per Veronica Peparini. La ballerina e coreografa è tornata ad Amici dopo un anno di pausa. La professoressa di danza è di nuovo al suo posto, accanto ad Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Anche la sua vita privata procede a gonfie vele: dopo la nascita delle gemelline Penelope. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: veronica - peparini
Veronica Peparini e Andreas Muller hanno detto si, matrimonio e nuova vita insieme
Veronica Peparini e Andreas Müller si sono sposati civilmente, le foto in attesa della cerimonia a settembre
Andreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati: le foto su Instagram delle nozze civili
Dopo 4 anni... torna a casa... la prof. Veronica Peparini! ? #Amici25 - facebook.com Vai su Facebook
Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini sono i professori di ballo di #Amici25! Pronti a scoprire insieme a loro chi tra gli aspiranti allievi indosserà la maglia? - X Vai su X
Veronica Peparini torna ad Amici con un nuovo look, domani sposerà Andreas Muller: cosa sappiamo sul matrimonio - Veronica Peparini è tornata ad Amici, dove si siede al tavolo dei professori di ballo insieme ad Emanuel Lo e Alessandra Celentano. ilmessaggero.it scrive
Andreas Muller stupisce Veronica Peparini con una romantica sorpresa a poche ore dalle nozze (Video) - Per Veronica Peparini e Andreas Muller oggi è il grande giorno, ovvero quello del matrimonio. Da isaechia.it