Veronica Peparini di nuovo ad Amici l' emozione della figlia e quel messaggio così importante

È un momento d’oro per Veronica Peparini. La ballerina e coreografa è tornata ad Amici dopo un anno di pausa. La professoressa di danza è di nuovo al suo posto, accanto ad Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Anche la sua vita privata procede a gonfie vele: dopo la nascita delle gemelline Penelope. 🔗 Leggi su Today.it