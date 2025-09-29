Vermin | la spiegazione del finale del film

Diretto da Sebastien Vanicek, il thriller francese del 2023 Vermin è forse uno dei film con le creature più “affascinanti” degli ultimi tempi. Il film presenta una specie di ragno (una certa famiglia di Sicariidae) che supera di 10 volte le sue dimensioni originali quando è minacciato dalla presenza di un predatore. L’idea di questa evoluzione è così ben rappresentata in questo film di Vanicek da generare fascino e orrore. È infatti un film horror altamente raccomandato, anche se le persone che soffrono di aracnofobia dovrebbero assolutamente evitarlo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it