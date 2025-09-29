Veritas il laboratorio segreto di Apple per una Siri tutta nuova
Apple ha dato il via a una sperimentazione interna che potrebbe cambiare per sempre il volto di Siri. Il progetto, battezzato Veritas, è un chatbot accessibile soltanto ai dipendenti e nasce per mettere il turbo allo sviluppo dell’assistente vocale, dopo lo scarso entusiasmo riscossi da Apple Intelligence. Attraverso Veritas: un campo di prova riservato Veritas . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Apple lavora su Veritas: Siri diventa come ChatGPT - Apple non resta a guardare mentre ChatGPT, Gemini e altri assistenti AI dominano il settore. Scrive borsainside.com
Apple testa Veritas, il chatbot segreto per rivoluzionare Siri - (Adnkronos) – Secondo quanto riportato dall'analista Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta sperimentando il rinnovamento profondo di Siri attraverso un chatbot interno denominato Veritas. Come scrive meridiananotizie.it