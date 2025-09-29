Veritas il laboratorio segreto di Apple per una Siri tutta nuova

Apple ha dato il via a una sperimentazione interna che potrebbe cambiare per sempre il volto di Siri. Il progetto, battezzato Veritas, è un chatbot accessibile soltanto ai dipendenti e nasce per mettere il turbo allo sviluppo dell’assistente vocale, dopo lo scarso entusiasmo riscossi da Apple Intelligence. Attraverso Veritas: un campo di prova riservato Veritas . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

