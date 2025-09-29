Verità e giustizia per Mamadou | manifestazione a Caserta per il 35enne morto in carcere 24 ore dopo l’arresto

“Verità e giustizia per Sylla Mamadou Khadialy “. È quello che chiedono la Cgil di Caserta e i centri sociali di Je so’ pazzo e dell’ ex Canapificio della città campana, che hanno organizzato per martedì 30 settembre alle 17.30 un presidio pubblico a Caserta per il 35enne senegalese morto in carcere dopo 24 ore dal suo arresto. Le associazioni organizzano un concentramento in piazza Dante per poi spostarsi alla piazza della Prefettura della città. Khadialy era stato fermato alla stazione di Caserta in stato confusionale. Avrebbe prima aggredito una persona, colpendola con un pugno e sottraendogli il cellulare, per poi assalire un’anziana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

