Verità di Cielo le vita di persone semplici raccontate in tv dal giornalista Riccardo Rossi
Dopo la pausa estiva, riprende il 2 ottobre alle ore 19.30 la dodicesima puntata della trasmissione “Verità di Cielo”, che va in onda in Tv su Maria Vision Italia (canale 255). Sono già undici le puntate della trasmissione “Verità di Cielo” che raccontano storie di persone comuni, di come la loro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: verit - cielo
#buongiorno #teologhiamo "In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo." #Gesù . #Dio #angeli #camminodifede? #fede #speranza #GiubileodellaSperanza - X Vai su X
A volte, anzi, piuttosto raramente per la verità, mi soffermo a guardare il cielo di notte. E solo in quelle rare volte mi viene da pensare a quanto sia incredibile l' immensità che ci avvolge. La luna, vicinissima, i pianeti, ormai familiari, le stelle, su cui ancora faccia - facebook.com Vai su Facebook
"Verità di Cielo", le vita di persone semplici raccontate in tv dal giornalista Riccardo Rossi - 30 la dodicesima puntata della trasmissione “Verità di Cielo”, che va in onda in Tv su Maria Vision Italia (canale 255). palermotoday.it scrive
Televisione: Maria Vision, nella trasmissione “Verità di Cielo” testimonianze di vita nel segno di Luisa Piccarreta - Storie di persone comuni, che nel loro quotidiano sono coniugi, genitori, nonni, lavoratori, con semplicità raccontano la loro vita come è cambiata vivendo le Verità dei volumi di “Libro di Cielo” ... Come scrive agensir.it