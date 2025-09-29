Verità di Cielo le vita di persone semplici raccontate in tv dal giornalista Riccardo Rossi

Dopo la pausa estiva, riprende il 2 ottobre alle ore 19.30 la dodicesima puntata della trasmissione “Verità di Cielo”, che va in onda in Tv su Maria Vision Italia (canale 255). Sono già undici le puntate della trasmissione “Verità di Cielo” che raccontano storie di persone comuni, di come la loro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Televisione: Maria Vision, nella trasmissione “Verità di Cielo” testimonianze di vita nel segno di Luisa Piccarreta - Storie di persone comuni, che nel loro quotidiano sono coniugi, genitori, nonni, lavoratori, con semplicità raccontano la loro vita come è cambiata vivendo le Verità dei volumi di “Libro di Cielo” ... Come scrive agensir.it

