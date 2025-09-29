vergognoso escludere israele dallo sport

Gentile Direttore Feltri, mi permetto di disturbarla per chiederle un parere su una questione che in questi giorni sta accendendo polemiche: la partita di calcio tra Italia e Israele, prevista per il prossimo 14 ottobre a Udine. Si parla di pressioni per sospendere l'incontro, addirittura di un'esclusione di Israele dalle competizioni Uefa. C'è chi sostiene che, alla luce della guerra in corso, sarebbe giusto non far giocare Israele, e chi invece grida allo scandalo. Lei cosa ne pensa? Gianni Riva Caro Gianni, lo dico senza mezzi termini: l'ipotesi di sospendere Israele, di cancellarne le partite, di estrometterla dalla UEFA è una vergogna che grida vendetta al cielo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

