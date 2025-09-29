L’ex attaccante dell’Inter, Nicola Ventola, si espone così su Francesco Pio Esposito e sulla considerazione che Chivu ha di lui. Nel corso della trasmissione Viva el Futbol, l’ex attaccante dell’ Inter Nicola Ventola ha commentato l’ascesa di Pio Esposito, autore del suo primo gol in Serie A contro il Cagliari. Ventola ha sottolineato come, a differenza di altri giovani talenti come Francesco Camarda, Esposito abbia avuto la fortuna di lavorare con un allenatore come Cristian Chivu, che gli ha dato la fiducia e l’opportunità di crescere. Secondo Ventola, con l’ex tecnico Simone Inzaghi, il giovane attaccante sarebbe probabilmente stato ceduto o mandato in prestito, mentre ora sotto la guida di Chivu ha avuto spazio per emergere. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ventola non ha dubbi: «Per Pio Esposito è una fortuna ci sia Chivu, con Inzaghi non so quanto avrebbe giocato! C’è un punto da non sottovalutare»