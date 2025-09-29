Venerdì 7 Sabato 8 e Domenica 9 Novembre ritorna il Festival di San Martino giunto alla sua 6a edizione

Castellabate (SA) – Torna il Festiva di San Martino, pronto a animare il week-end dal 7 al 9 novembre 2025, organizzato dall’Associazione “Vivi San Marco”. Come nelle precedenti cinque edizioni, anche quest’anno, nei caratteristici vicoli del Rione Rocchetta, saranno proposte attività legate alle tradizioni familiari tipiche del periodo autunnale, offrendo un’occasione conviviale per vivere i vicoletti residenziali, da via Cuono a via Vicinanza, in una cornice folkloristica e di festa. Oltre al consueto orario serale a partire dalle 18, confermato il raddoppio della festa domenicale: la manifestazione il 9 novembre prolungherà le attività con un turno aggiuntivo anche per il pranzo. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Venerdì 7, Sabato 8 e Domenica 9 Novembre ritorna il Festival di San Martino giunto alla sua 6a edizione

