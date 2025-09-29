Vendita di San Siro ci siamo? Il punto sullo stadio di Milan e Inter
È in corso il Consiglio Comunale in cui, con ogni probabilità, verrà approvata la delibera per la vendita di San Siro a Milan e Inter. E poi? Ecco il punto della situazione sullo stadio dei due club milanesi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
San Siro, scossoni politico-sportivi: il consigliere del Pd e presidente dei tifosi rossoneri a Palazzo Marino dice “no” alla vendita del Meazza
San Siro, la giunta Sala dà il via libera alla vendita. Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste
La vendita di San Siro, l’allarme del sindaco: “Europei, Milano a zero. Roma avrà due stadi”
A Milano il Consiglio comunale decisivo per la vendita di San Siro. Scade l'offerta di acquisto dei club, si va a oltranza #ANSA
Vendita di San Siro, ci siamo. E ora che succede? Tutti i prossimi passi per il nuovo stadio di Milano - La vendita del Meazza ai due club dovrà essere perfezionata entro il 10 novembre per non far scattare il vincolo della Sovrintendenza. Riporta msn.com
San Siro, vendita dello stadio a Milan e Inter: oggi il voto in Consiglio comunale - Leggi su Sky TG24 l'articolo San Siro, vendita dello stadio a Milan e Inter: oggi il voto in Consiglio comunale ... Lo riporta tg24.sky.it