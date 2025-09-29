Vendita di San Siro ci siamo E ora che succede? Tutti i prossimi passi per il nuovo stadio di Milano

Gazzetta.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vendita del Meazza ai due club dovrà essere perfezionata entro il 10 novembre per non far scattare il vincolo della Sovrintendenza. Poi inizierà l'iter per la scelta del progetto. Obiettivo: nuovo impianto pronto nel 2031. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

vendita di san siro ci siamo e ora che succede tutti i prossimi passi per il nuovo stadio di milano

© Gazzetta.it - Vendita di San Siro, ci siamo. E ora che succede? Tutti i prossimi passi per il nuovo stadio di Milano

In questa notizia si parla di: vendita - siro

San Siro, scossoni politico-sportivi: il consigliere del Pd e presidente dei tifosi rossoneri a Palazzo Marino dice “no” alla vendita del Meazza

San Siro, la giunta Sala dà il via libera alla vendita. Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste

La vendita di San Siro, l’allarme del sindaco: “Europei, Milano a zero. Roma avrà due stadi”

vendita san siro siamoVendita di San Siro, ci siamo. E ora che succede? Tutti i prossimi passi per il nuovo stadio di Milano - La vendita del Meazza ai due club dovrà essere perfezionata entro il 10 novembre per non far scattare il vincolo della Sovrintendenza. Come scrive msn.com

vendita san siro siamoNel 2019 l'inizio, su San Siro anni di discussioni - Tutto inizia nell'estate del 2019 quando i club presentano una proposta al sindaco Sala per la realizzazione di un nuovo stadio nell'area di San Siro, il cui destino è quello di essere abbattuto per ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Vendita San Siro Siamo