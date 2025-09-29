Vendita di alcolici non autorizzata raffica di verbali da 5mila euro
La Spezia, 29 settembre 2025 – Vendita di alcolici non autorizzata, musica a tutto volume da un'auto, una colluttazione e un taxi abusivo. Questo il report dell'articolato servizio di controllo straordinario finalizzato al contrasto delle irregolarità legate alla somministrazione di bevande alcoliche, alla tutela del decoro urbano e alla sicurezza della movida cittadina, operato sabato dalla polizia locale. In piazza Brin, durante un controllo congiunto con la Questura, in un esercizio commerciale, è stata contestata la violazione all’ordinanza sindacale sugli alcolici ed è stato redatto verbale ispettivo: verrà inoltre contestata la somministrazione non autorizzata, con una sanzione di 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: vendita - alcolici
Vendita di alcolici a tre 16enni: scatta la denuncia al Villaggio degli Sposi
Ordinanza del sindaco, stop alla vendita per asporto di alcolici in via Arno e via Adriatico
Più illuminazione e divieto di vendita di alcolici di sera: la Pigna incassa i provvedimenti per piazza Baracca
Via Martiri e via Agosti, tra controlli e nuove criticità: "La notte resta il punto debole" Residenti e commercianti segnalano vendita di alcolici fino a tarda notte, bivacchi e spaccio - facebook.com Vai su Facebook
Maxi sequestro di alcolici illegali, 4mila bottiglie di vino e champagne pregiato pronte alla vendita - Denunciati cittadini italiani per presunte irregolarità sulle accise degli alcolici, ritenuti quindi illegali. quicosenza.it scrive
Vendita di alcolici a tre 16enni: scatta la denuncia al Villaggio degli Sposi - La Polizia locale di Bergamo sorprende un esercizio commerciale del Villaggio degli Sposi a servire alcol a un minorenne. Si legge su ecodibergamo.it