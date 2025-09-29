vendita di alcolici non autorizzata raffica di verbali da 5mila euro

La Spezia, 29 settembre 2025 – Vendita di alcolici non autorizzata, musica a tutto volume da un'auto, una colluttazione e un taxi abusivo. Questo il report dell'articolato servizio di controllo straordinario finalizzato al contrasto delle irregolarità legate alla somministrazione di bevande alcoliche, alla tutela del decoro urbano e alla sicurezza della movida cittadina, operato sabato dalla polizia locale. In piazza Brin, durante un controllo congiunto con la Questura, in un esercizio commerciale, è stata contestata la violazione all’ordinanza sindacale sugli alcolici ed è stato redatto verbale ispettivo: verrà inoltre contestata la somministrazione non autorizzata, con una sanzione di 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it

